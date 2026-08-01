Kausambi News: संदिग्ध दशा में युवक ने निगला जहर, मौत
Kausambi News: गिरधरपुर गढ़ी गांव के 38 वर्षीय विजय प्रजापति ने शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगला। शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, खासकर जब कि उसकी 12 साल की बेटी की छह महीने पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है।
Kausambi News: कड़ा धाम थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गढ़ी गांव निवासी एक युवक ने शुक्रवार शाम संदिग्ध दशा में जहर निगल लिया। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। गिरधरपुर गढ़ी निवासी 38 वर्षीय विजय प्रजापति पुत्र झरीलाल ट्रैक्टर चालक था। शुक्रवार की शाम वह जहानपुर स्थित भैरव नाथ मंदिर गया। मंदिर परिसर में ही उसने संदिग्ध दशा में जहर निगल लिया। घर पहुंचने के बाद तबीयत बिगड़ने पर इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिवार वालों ने आननफानन युवक को सैनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिवंगत की 12 साल की बेटी अंकिता की छह माह पहले हादसे में मौत हो चुकी है।
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