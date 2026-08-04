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Kausambi News: सर्पदंश से बालिका की मौत, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बलकरनपुर गांव में एक आठ साल की बालिका रोशनी की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के समय वह घर के समीप खेल रही थी। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार में मची तबाही के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया।

Kausambi News: सर्पदंश से बालिका की मौत, कोहराम

Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बलकरनपुर गांव की एक बालिका की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। बलकरनपुर निवासी महेश प्रसाद किसानी करते हैं। उनकी आठ साल की बेटी रोशनी सोमवार सुबह घर के समीप खेल रही थी। इस दौरान उसको सांप ने काट लिया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिवार वालों ने आननफानन बालिका को प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान रात को उसकी सांसें थम गईं। घटना के बाद से पीड़ित परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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