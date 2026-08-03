Kausambi News: युवक की मौत मामले में ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा
Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के अफजलपुर वारी गांव में रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मुसर्रत हुसैन के साले वकार अहमद को टक्कर मार दी। वकार को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है।
Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के अफजलपुर वारी गांव निवासी मुसर्रत हुसैन ने बताया कि उनकी ससुराल फतेहपुर जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र के पुरमई गांव में है। साला वकार अहमद उन्हीं के यहां रहता था। रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के सामने साले के टक्कर मार दी थी। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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