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Kausambi News: बालू डंप पर डंपर ने श्रमिक को कुचला, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के सरपतही गांव में शनिवार रात एक डंपर ने मजदूर योगनाथ सरोज को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब योगनाथ डंपर को बैक कराते समय उसकी चपेट में आ गया। डंपर चालक मौके से भाग गया, जिससे पीड़ित परिवार में हाहाकार मचा है।

बालू डंप पर डंपर ने श्रमिक को कुचला, मौत
बालू डंप पर डंपर ने श्रमिक को कुचला, मौत

Kausambi News: पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के सरपतही गांव स्थित बालू डंप पर शनिवार रात डंपर ने मजदूर को कुचल दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। श्रमिक डंपर को पीछे खड़े होकर बैक कराते वक्त हादसे का शिकार हुआ। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। पश्चिमशरीरा के बक्शी का पूरा गांव का 40 वर्षीय योगनाथ सरोज पुत्र मेदीलाल सरपतही स्थित बालू डंप पर मजदूरी करता था। शनिवार रात वह डंप पर काम कर रहा था। इसी दौरान बालू लोड करने पहुंचे डंपर को पीछे खड़ा होकर बैक कराने लगा। चालक की लापरवाही से योगनाथ डंपर की चपेट में आकर जख्मी हो गया।

डंप रहे अन्य मजदूर मौके पर पहुंचे, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत भाग निकला। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, योगनाथ के पिता का निधन उसके बचपन में हो गया था। वह ही अकेला मेहनत-मजदूरी कर पत्नी पूजा, चार बेटी और एक बेटे सहित बुजुर्ग मां का भरण-पोषण करता था। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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