Kausambi News: बीच सड़क पर सवारी भर रहे ऑटो चालक
Kausambi News: जिला मुख्यालय चौराहे पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है। सड़क पर खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने कई बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की। इस समस्या से राहगीरों, छात्रों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Kausambi News: जिला मुख्यालय चौराहे पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चालक बीच सड़क वाहन खड़ा कर सवारी भर रहे हैं, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय समेत करारी रोड, समदा रोड, सिराथू रोड और तहसील मार्ग पर सबसे अधिक समस्या देखने को मिल रही है। बीच सड़क वाहन रोकने से पीछे चल रहे वाहनों की कतार लग जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय निवासी रामलाल, सुरेश और अमित कुमार ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
ऑटो व ई-रिक्शा चालक चौराहे पर लगे यातायात कर्मियों के सामने भी बेखौफ होकर नियमों की अनदेखी करते हैं। इसी तरह करारी रोड निवासी पुरषोत्तम ने बताया कि जाम के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार लगने वाले जाम से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। जिम्मेदार हैं कि इनकी मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।
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