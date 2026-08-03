Kausambi News: भूमि विवाद की शिकायतों का मौके पर कराया निस्तारण
Kausambi News: सोमवार को उप जिलाधिकारी मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने ग्राम बजहा खुर्रमपुर में भूमि विवाद समाधान के लिए कैम्प आयोजित किया। इस कैम्प में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए, भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने शिकायतों का समाधान किया।
Kausambi News: सोमवार को टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान अंतर्गत उप जिलाधिकारी मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने ग्राम बजहा खुर्रमपुर में कैम्प आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों का ग्राम स्तर पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। कैम्प में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शिकायतकर्ता आदित्य यादव की शिकायत पर भूमि की पैमाइश कराते हुए चिन्हांकन कराया।
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