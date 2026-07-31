Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: एसडीएम ने भूमि विवाद की शिकायतों का कराया निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: उप जिलाधिकारी मंझनपुर, राजकुमार मौर्य ने ग्राम जुगराजपुर में भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए कैंप आयोजित किया। शिकायतकर्ताओं की चिंताओं का समाधान करते हुए चकमार्ग की पैमाइश की गई और ग्रामीणों को सरकारी भूमि पर कब्जा न करने की चेतावनी दी गई।

Kausambi News: एसडीएम ने भूमि विवाद की शिकायतों का कराया निस्तारण

Kausambi News: टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान अंतर्गत उप जिलाधिकारी मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने शुक्रवार को ग्राम जुगराजपुर में कैंप आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम की मदद से भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों का ग्राम स्तर पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। कैंप में उन्होंने सबसे पहले शिकायतकर्ता देवांकांत त्रिपाठी की शिकायत पर गांव स्थित चकमार्ग की पैमाइश कराया। इसके बाद उसका चिन्हांकन कराते हुए सुरक्षित कराकर लोगों को हिदायत दिया कि अब कोई भी चकमार्ग पर कब्जे का प्रयास नहीं करेगा। इसी प्रकार शिकायतकर्ता विजय शंकर त्रिपाठी की शिकायत पर दूसरे चकमार्ग की पैमाइश कर चिन्हांकन कराते हुए सुरक्षित कराया।

कैंप के अंत में उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से आवाहन किया कि वह कहीं भी चकमार्ग, तालाब अथवा सरकारी भूमि पर कब्जा न करें। ऐसा करने पर उन्हें जहां परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्रवाई का भी दंश भुगतना होगा। मौके पर मौजूद राजस्व व पुलिस कर्मियों को उन्होंने ग्राम स्तर पर आने वाली शिकायतों का इसी आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।