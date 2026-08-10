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Kausambi News: भारत माता की जय के जयघोष से गूंजा सिराथू कस्बा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: नगर पंचायत सिराथू में सोमवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने तिरंगे को एकता और गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की, ताकि देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा सके।

भारत माता की जय के जयघोष से गूंजा सिराथू कस्बा
भारत माता की जय के जयघोष से गूंजा सिराथू कस्बा

Kausambi News: नगर पंचायत सिराथू में सोमवार को राष्ट्रभक्ति का जोश देखने को मिला। विकास खंड सिराथू के ब्लॉक कार्यालय से भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने की अपील की।

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पूर्व जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी ने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देने के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे की आन, बान और शान को कायम रखा है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रध्वज के सम्मान और देश की एकता के लिए सदैव तत्पर रहे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष कमलेश निषाद, जगदीश सरोज, पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश मौर्य, आलोक सिंह, हीरालाल सरोज, प्रशांत केसरी, दीपक शुक्ला, माधुरी केसरी, विपिन यादव, बबलू श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे।

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