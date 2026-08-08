Kausambi News: अधेड़ को अनजान नंबर से फोन कर दी धमकी
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के भदवां निवासी घनश्याम को 7 से 10 जुलाई तक अराजकतत्वों ने जान से मारने की धमकी दी। इससे वह परेशान हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के भदवां निवासी घनश्याम का कहना है कि सात जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कोई अराजकतत्व अलग-अलग नंबरों से फोन कर उसे जानलेवा धमकी दे रहा था। इसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। धमकी का सिलसिला बंद नहीं होने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर केस दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दिया है।
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