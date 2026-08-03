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Kausambi News: बहनोई को दी सीने में गोली मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के कैमा गांव के निवासी शानू कुमार ने बताया कि उसकी ससुराल कुंड्रावी गांव में है। शानू का कहना है कि उसके साले राहुल और अंकित लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर पीड़ित और उसका परिवार डर में है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: बहनोई को दी सीने में गोली मारने की धमकी

Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के कैमा गांव निवासी शानू कुमार ने बताया कि उसकी ससुराल इलाके के कुंड्रावी गांव में है। पीड़ित के मुताबिक, साले राहुल कुमार व अंकित कुमार लगातार कई महीने से उसे सोते समय काट डालने और सीने में छह गोली उतारने की धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर पीड़ित का पूरा कुनबा काफी सहमा हुआ है। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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