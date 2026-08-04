Kausambi News: हजारों की चोरी के मामले में मुकदमा कायम
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में चोरों ने रविवार रात एक घर में सेंध काटकर 20 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चुरा लिए। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि परिवार सोने के दौरान यह वारदात हुई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में रविवार रात सेंध काटकर एक मकान से चोरों ने नकदी-गहने समेत हजारों का माल पार कर दिया था। शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि रविवार रात वह और उनके परिवार के सदस्य खाने के बाद सो गए। इस दौरान पीछे की दीवार से सेंध काटकर भीतर घुसे चोरों ने आलमारी-बक्सों का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने, 20 हजार रुपये नकद, पीतल के बर्तन, कपड़े आदि सामान पार कर दिया था। सुबह घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की।
थाना प्रभारी विकास सिंह का कहना है कि चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है।
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