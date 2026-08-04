Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: हजारों की चोरी के मामले में मुकदमा कायम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में चोरों ने रविवार रात एक घर में सेंध काटकर 20 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चुरा लिए। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि परिवार सोने के दौरान यह वारदात हुई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: हजारों की चोरी के मामले में मुकदमा कायम

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में रविवार रात सेंध काटकर एक मकान से चोरों ने नकदी-गहने समेत हजारों का माल पार कर दिया था। शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि रविवार रात वह और उनके परिवार के सदस्य खाने के बाद सो गए। इस दौरान पीछे की दीवार से सेंध काटकर भीतर घुसे चोरों ने आलमारी-बक्सों का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने, 20 हजार रुपये नकद, पीतल के बर्तन, कपड़े आदि सामान पार कर दिया था। सुबह घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की।

थाना प्रभारी विकास सिंह का कहना है कि चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Faridpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।