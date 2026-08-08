Kausambi News: चोरों ने पार की क्लीनिक के बाहर खड़ी बाइक
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर नौगीरा निवासी राकेश कुमार की पत्नी का इलाज दुबरा चौराहा स्थित निजी क्लीनिक में चल रहा है। शुक्रवार की सुबह बाइक चोरी हो गई, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर नौगीरा निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी इन दिनों बीमार चल रही है। इलाके के दुबरा चौराहा स्थित निजी क्लीनिक में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक, शुक्रवार की भोर कार से आए चोर क्लीनिक के बाहर खड़ी उसकी बाइक चुरा ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
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