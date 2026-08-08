Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: चोरों ने पार की क्लीनिक के बाहर खड़ी बाइक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर नौगीरा निवासी राकेश कुमार की पत्नी का इलाज दुबरा चौराहा स्थित निजी क्लीनिक में चल रहा है। शुक्रवार की सुबह बाइक चोरी हो गई, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: चोरों ने पार की क्लीनिक के बाहर खड़ी बाइक

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर नौगीरा निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी इन दिनों बीमार चल रही है। इलाके के दुबरा चौराहा स्थित निजी क्लीनिक में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक, शुक्रवार की भोर कार से आए चोर क्लीनिक के बाहर खड़ी उसकी बाइक चुरा ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।