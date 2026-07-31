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Kausambi News: मकान से चोरों ने हजारों का माल उड़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के नगियामई गांव में छापेमारी के बाद पुलिस ने चोरी के आरोपियों की तलाश शुरू की है। चोरों ने एक घर से 10 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने छानबीन की। इंस्पेक्टर ने जल्द ही खुलासा होने का आश्वासन दिया।

Kausambi News: मकान से चोरों ने हजारों का माल उड़ाया

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के नगियामई गांव में बुधवार रात एक मकान से चोरों ने नकदी-गहने समेत हजारों का माल पार कर दिया। गृहस्वामिनी की तहरीर पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगियामई निवासी गौसिया बेगम पत्नी शाह मोहम्मद ने बताया कि बुधवार रात खाने के बाद वह और उनके परिवार के सदस्य सो गए। गुरुवार सुबह उठे तो कमरों का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। गृहस्थी का सामान बिखरा पड़ा था। चोर आलमारी में रखे 10 हजार रुपये नकद व सोने-चांदी के आभूषण समेट ले जा चुके थे। घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की। हालांकि, प्रारंभिक जांच में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस संबंध में इंस्पेक्टर त्रिलोकीनाथ पांडेय का कहना है कि मुकदमा कायम कर चोरों की तलाश कराई जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

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