Kausambi News: रिजल्ट लेने गई युवती प्रेमी संग फरार
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 20 साल की बेटी 30 जुलाई को कॉलेज रिजल्ट लेने गई थी, लेकिन वह देर से लौटी। बाद में पता चला कि पड़ोसी अनुज कुमार ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया। पिता ने मामले की शिकायत की, और पुलिस ने युगल की तलाश शुरू कर दी है।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 20 साल की बेटी 30 जुलाई की सुबह रिजल्ट लेने कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि पड़ोसी अनुज कुमार बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने युगल की तलाश शुरू कर दी है।
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