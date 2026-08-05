Kausambi News: मीमांसा यादव को अध्यक्ष, निवेदिता केशरी बनी उपाध्यक्ष
Kausambi News: स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम सिराथू में बुधवार को बाल संसद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि हीरालाल सरोज ने छात्रों को जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। मीमांसा यादव को अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। प्रधानाचार्य ने सभी को अनुशासन और सेवा भावना की शपथ दिलाई।
Kausambi News: सिराथू, हिन्दुस्तान संवाद। स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम सिराथू में बुधवार को बाल संसद का शपथ ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभासद हीरालाल सरोज तथा विशिष्ट अतिथि नामित सभासद आलोक सिंह ने छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाने के बाद उन्हें जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के उप प्रबंधक प्रशांत केशरी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि प्रधानाचार्या रूपल केसरवानी एवं प्राची गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया।बाल संसद के गठन में मीमांसा यादव को अध्यक्ष, निवेदिता केशरी को उपाध्यक्ष, अनवी केसरवानी को सेनापति तथा प्रियांशिका सिंह, ईशिका सिंह और अस्तित्व प्रताप को उप सेनापति की जिम्मेदारी सौंपी गई।
विभिन्न हाउसों में रेड हाउस के धैर्य, येलो हाउस की रिया व लक्ष्य, ग्रीन हाउस के आयुष व भूमि गुप्ता तथा ब्लू हाउस की निधि श्रीवास्तव व अनवी शर्मा ने कैप्टन एवं वाइस कैप्टन पद की शपथ ली। विद्यालय में प्रार्थना, पर्यावरण, सुरक्षा, खोया-पाया, साज-सज्जा, स्वच्छता, जल, विद्युत, परिवहन, स्वास्थ्य, आईटी, पुस्तकालय, खेल एवं संगीत सहित विभिन्न विभागों के लिए भी छात्र-छात्राओं को हेड एवं वाइस हेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानाचार्या ने सभी पदाधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि हीरालाल सरोज ने कहा कि बाल संसद बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है।
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