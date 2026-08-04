Kausambi News: सात ब्लॉकों की 53 ग्रामसभाओं में कार्ययोजना फीडिंग का कार्य लंबित

Kausambi News: जिले की 451 ग्रामसभाओं में से 398 में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना फीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। 53 ग्रामसभाएं ऐसी हैं जिनका ई-स्वराज पोर्टल पर फीडिंग का कार्य लंबित है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने सात ब्लॉकों के एडीओ पंचायत को 15 अगस्त तक हर हाल में फीडिंग कराने का सख्त निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-27 की कार्ययोजना की फीडिंग ई-स्वराज पोर्टल पर कराने के लिए डीपीआरओ वित्तीय वर्ष लगने के बाद से निरंतर निर्देश जारी कर रहे हैं। उनके निर्देश के बाद सिर्फ मूरतगंज ब्लॉक में शत-प्रतिशत फीडिंग हो सकी है। अन्य सात ब्लॉकों की 53 ग्रामसभाओं में फीड़िंग का कार्य अभी भी लंबित है। ई-स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना की फीडिंग किए बगैर ईयर बुक क्लोज नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा ग्रामसभाओं को ऑनलाइन ऑडिट भी पूरा करना होगा। इसके बाद ही केंद्र सरकार जिले की ग्रामसभाओं को विकास कार्य कराने के लिए 16वें वित्त की धनराशि जारी करेगी। इस संबंध में डीपीआरओ ने मंगलवार को सातों ब्लॉकों के एडीओ पंचायत को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पूर्व शत-प्रतिशत कार्ययोजना की फीडिंग कराते हुए ईयर बुक क्लोज नहीं हुई तो कार्रवाई तय है। डीपीआरओ का फरमान जारी होने के बाद सातों ब्लॉकों के एडीओ पंचायत कार्ययोजना फीडिंग कराने में तेजी से जुट गए हैं。