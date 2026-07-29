Kausambi News: पुलिया से टकराई कार, चालक गंभीर घायल
Kausambi News: मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे कड़ाधाम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई। कार चालक रवि मौर्य गंभीर रूप से घायल हुए। कार सवार लोग बारात से लौट रहे थे। पुलिस ने तुरंत घायल को जिले के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है।
Kausambi News: कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अलीपुरजीता-हाथगांव मार्ग स्थित पुलिया के पास मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, कार सवार लोग बारात से लौटकर रतनसेनपुर जा रही थी। इसी दौरान अलीपुरजीता पुलिया के पास चालक रवि मौर्य निवासी रतनसेनपुर, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर वाहन से नियंत्रण खो बैठा,जिससे कार पुलिया से टकरा गई। दुर्घटना में रवि मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना कड़ाधाम पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर भिजवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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