Kausambi News: चेहल्लुम : एसपी ने गश्त कर लिया सुरक्षा का जायजा
Kausambi News: चार अगस्त को चेहल्लुम पर्व के लिए एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने ग्राम चक नारा व चक थांभा में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निष्पक्ष और प्रभावी ड्यूटी के निर्देश दिए, और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
Kausambi News: आगामी चार अगस्त, चेहल्लुम पर्व को लेकर एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने शनिवार रात फोर्स के साथ ग्राम चक नारा व चक थांभा में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी मंझनपुर सौरभ सामंत भी मौजूद रहे। एसपी ने संवेदनशील स्थलों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहकर निष्पक्ष तथा प्रभावी पुलिसिंग के निर्देश दिया। स्थानीय लोगों से संवाद कर आपसी सौहार्द, शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अफवाहों से दूर रहने व संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा। उन्होंने पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने तथा निरंतर भ्रमणशील रहकर प्रभावी निगरानी रखने के आदेश दिए।
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