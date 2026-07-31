Kausambi News: सांप के काटने से महिला की मौत
Kausambi News: सराय अकिल के सुरसेनी गांव में अमरावती पत्नी रामभवन (50) को सांप ने काट लिया। परिवार ने उन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से परिवार में शोक व्याप्त है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
Kausambi News: सराय अकिल के सुरसेनी गांव की अमरावती पत्नी रामभवन (50) को शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे सांप ने काट लिया। परिवार वालों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर पहुंचाया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। घटना से पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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