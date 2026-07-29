Kausambi News: सावन की शुरुआत होते ही बढ़ी गेरुआ वस्त्रों की मांग

Kausambi News: सावन की शुरुआत होते ही बढ़ी गेरुआ वस्त्रों की मांग
Kausambi News: श्रावण माह की शुरुआत में सिराथू तहसील क्षेत्र के बाजार भगवा रंग में रंग गए हैं। शिवभक्त गेरुआ वस्त्र पहनकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले हैं। कपड़ा व्यापारी भगवा रंग के विभिन्न वस्त्रों की आसन्न बिक्री का आनंद ले रहे हैं, जो हर वर्ष श्रावण में अच्छी होती है।
Kausambi News: देवाधि देव महादेव की आराधना का पावन श्रावण माह शुरू होते ही सिराथू तहसील क्षेत्र के कड़ा धाम, देवीगंज, सिराथू, अझुवा समेत छोटे-बड़े बाजार भगवा रंग में रंग गए हैं। शिवभक्त कंधों पर कांवर लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए घरों से निकलने लगे हैं। ऐसे में भगवा रंग के कपड़ों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। बाजारों में कपड़ा व्यापारियों ने भगवा रंग की टी-शर्ट, कुर्ते, लुंगी, पैंट, गमछे व अन्य परिधानों के डिस्प्ले लगा दिए हैं। दुकानों के बाहर भगवा वस्त्रों की आकर्षक सजावट ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बाजारों में सुबह से ही शिवभक्त अपनी पसंद के वस्त्र खरीदते नजर आए।
व्यापारियों का कहना है कि श्रावण मास में हर वर्ष भगवा रंग के कपड़ों की अच्छी बिक्री होती है। कांवर यात्रा और शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए अधिकांश श्रद्धालु गेरुआ वस्त्र धारण करना शुभ मानते हैं। व्यापारियों ने बताया कि यदि सीजन समाप्त होने के बाद कुछ सामान बच भी जाता है तो अगले वर्ष श्रावण माह में उसकी बिक्री हो जाती है। इस कारण इस कारोबार में नुकसान की संभावना बेहद कम रहती है और हर साल सावन का महीना उनके व्यापार में रौनक लेकर आता है।
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