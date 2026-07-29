Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: सावन की शुरुआत होते ही बढ़ी गेरुआ वस्त्रों की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: श्रावण माह की शुरुआत में सिराथू तहसील क्षेत्र के बाजार भगवा रंग में रंग गए हैं। शिवभक्त गेरुआ वस्त्र पहनकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले हैं। कपड़ा व्यापारी भगवा रंग के विभिन्न वस्त्रों की आसन्न बिक्री का आनंद ले रहे हैं, जो हर वर्ष श्रावण में अच्छी होती है।

सावन की शुरुआत होते ही बढ़ी गेरुआ वस्त्रों की मांग
सावन की शुरुआत होते ही बढ़ी गेरुआ वस्त्रों की मांग

Kausambi News: देवाधि देव महादेव की आराधना का पावन श्रावण माह शुरू होते ही सिराथू तहसील क्षेत्र के कड़ा धाम, देवीगंज, सिराथू, अझुवा समेत छोटे-बड़े बाजार भगवा रंग में रंग गए हैं। शिवभक्त कंधों पर कांवर लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए घरों से निकलने लगे हैं। ऐसे में भगवा रंग के कपड़ों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। बाजारों में कपड़ा व्यापारियों ने भगवा रंग की टी-शर्ट, कुर्ते, लुंगी, पैंट, गमछे व अन्य परिधानों के डिस्प्ले लगा दिए हैं। दुकानों के बाहर भगवा वस्त्रों की आकर्षक सजावट ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बाजारों में सुबह से ही शिवभक्त अपनी पसंद के वस्त्र खरीदते नजर आए।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: सावन आज से, केसरिया कपड़ा व पूजन सामग्री से पटा बाजार

व्यापारियों का कहना है कि श्रावण मास में हर वर्ष भगवा रंग के कपड़ों की अच्छी बिक्री होती है। कांवर यात्रा और शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए अधिकांश श्रद्धालु गेरुआ वस्त्र धारण करना शुभ मानते हैं। व्यापारियों ने बताया कि यदि सीजन समाप्त होने के बाद कुछ सामान बच भी जाता है तो अगले वर्ष श्रावण माह में उसकी बिक्री हो जाती है। इस कारण इस कारोबार में नुकसान की संभावना बेहद कम रहती है और हर साल सावन का महीना उनके व्यापार में रौनक लेकर आता है।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू
ये भी पढ़ें:सावन आज से : शिवालयों में तैयारियां पूरी, शिवभक्ति में डूबेगा भोजपुर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।