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Kausambi News: कटहुला गौसपुर में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गौसपुर कटहुला गांव में इमाम हुसैन की शहादत की याद में चेहल्लुम का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। अंजुमन नूर-ए-ऐन के सदस्यों ने मातम और नौहाख्वानी पेश की। जुलूस रात को कर्बला पहुंचा, जहां दुआ के साथ समापन हुआ।

कटहुला गौसपुर में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस
कटहुला गौसपुर में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस

Kausambi News: चायल, हिन्दुस्तान संवाद। एयरपोर्ट थाने के गौसपुर कटहुला गांव में बुधवार को इमाम हुसैन की शहादत की याद में चेहल्लुम का जुलूस पूरे अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। या हुसैन की सदाओं और नौहाख्वानी से पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूबा रहा।अंजुमन नूर-ए-ऐन के सदर मोहम्मद सलमान ने बताया कि दोपहर बाद गांव के बड़े इमामबाड़े से जुलूस की शुरुआत हुई। सबसे पहले अंजुमन नूर-ए-ऐन के सदस्यों ने नौहाख्वानी और सीनाजनी पेश की। इसके बाद अंजुमन शब्बीरिया रानी मंडी, अंजुमन असगरिया कदीम मंझनपुर, अंजुमन सदका-ए-जहरा करारी और अंजुमन असगरिया प्रयागराज ने अपने मखसूस अंदाज में मातम और नौहाख्वानी कर इमाम हुसैन व कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया।

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जुलूस में खुसूसी नौहाख्वान सैयद मेंहदी हसनैन इलाहाबादी ने दर्दभरे अंदाज में नौहे पढ़े, जिसे सुनकर अकीदतमंद गम में डूब गए। जुलूस निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए देर शाम तक विभिन्न स्थानों पर पहुंचा, जहां लोगों ने शर्बत और पानी का इंतजाम कर जुलूस का इस्तकबाल किया। रात करीब आठ बजे जुलूस कर्बला पहुंचा, जहां मुल्क की सलामती के साथ दुआ कराकर समाप्त हुआ। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

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