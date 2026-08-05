Kausambi News: कटहुला गौसपुर में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस

Kausambi News: चायल, हिन्दुस्तान संवाद। एयरपोर्ट थाने के गौसपुर कटहुला गांव में बुधवार को इमाम हुसैन की शहादत की याद में चेहल्लुम का जुलूस पूरे अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। या हुसैन की सदाओं और नौहाख्वानी से पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूबा रहा।अंजुमन नूर-ए-ऐन के सदर मोहम्मद सलमान ने बताया कि दोपहर बाद गांव के बड़े इमामबाड़े से जुलूस की शुरुआत हुई। सबसे पहले अंजुमन नूर-ए-ऐन के सदस्यों ने नौहाख्वानी और सीनाजनी पेश की। इसके बाद अंजुमन शब्बीरिया रानी मंडी, अंजुमन असगरिया कदीम मंझनपुर, अंजुमन सदका-ए-जहरा करारी और अंजुमन असगरिया प्रयागराज ने अपने मखसूस अंदाज में मातम और नौहाख्वानी कर इमाम हुसैन व कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया।