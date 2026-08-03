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Kausambi News: ग्राम चौपाल में आईजीआरएस की 25 शिकायतों का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सिराथू तहसील के रामपुर सोहेला गांव में सोमवार को चौपाल में एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की अगुवाई में 25 लंबित आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्रामीणों की भूमि विवादों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया।

Kausambi News: ग्राम चौपाल में आईजीआरएस की 25 शिकायतों का निस्तारण

Kausambi News: सिराथू तहसील क्षेत्र के रामपुर सोहेला गांव में सोमवार को पंचायत भवन में आयोजित चौपाल में एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में लंबे समय से लंबित 25 आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान कराया गया। शासन के निर्देश पर आयोजित चौपाल में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, वरासत, हदबंदी, बंटवारा, कुर्रा फाट तथा अन्य भूमि विवादों से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। ग्रामीणों ने इन समस्याओं को लेकर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई थीं। एसडीएम ने प्रभारी राजस्व निरीक्षक रोहित अग्रहरि, राजस्व निरीक्षक सोहनलाल तथा लेखपाल रवि विश्वकर्मा के साथ शिकायतों की जांच की और आवश्यक मामलों में मौके का निरीक्षण कर विवादों का निस्तारण कराया।

एसडीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित सुनवाई की जा रही है, इसलिए संबंधित पक्षों को अपनी पैरवी करते रहना चाहिए। चौपाल में मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों से राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शासन की ऑनलाइन व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आवाहन किया।

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