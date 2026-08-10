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Kausambi News: एसडीएम सिराथू ने चौपाल में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: उप जिलाधिकारी प्रमेश श्रीवास्तव ने कोखराज गांव में चौपाल लगाई, जहां ग्रामीणों ने आवास, जल निकासी, स्वच्छता, पेंशन और भूमि विवाद की समस्याएं रखीं। एसडीएम ने शिकायतों का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए और मौके पर निरीक्षण किया। बीडीओ को काम शुरू करने के लिए कहा गया ताकि जलभराव की समस्या हल हो सके।

Kausambi News: एसडीएम सिराथू ने चौपाल में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Kausambi News: उप जिलाधिकारी सिराथू प्रमेश श्रीवास्तव ने सोमवार को तहसील क्षेत्र के कोखराज गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। दोपहर करीब चार बजे आयोजित चौपाल में ग्रामीणों ने आवास, जल निकासी, स्वच्छता, पेंशन और भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें एसडीएम के सामने रखीं। एसडीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और न्यायपूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। चौपाल के बाद एसडीएम ने बीडीओ सिराथू अभिषेक सिंह और पुलिस टीम की मौजूदगी में जलभराव व नाली की समस्या का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी रास्ते पर नाली बनाकर उसे सरकारी नाले से जोड़ने के निर्देश दिए।

बीडीओ को मंगलवार से ही काम शुरू कराने को कहा गया, ताकि ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। इस दौरान कई शिकायतों का भी मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण एवं दस्तावेजों को देखने के बाद निस्तारण कराया गया। शिकायतों के निस्तारण के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आए। एसडीएम ने ग्रामीणों को आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए भाईचारे के साथ रहने और विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए जागरूक किया। साथ ही गांव में जल निकासी, स्वच्छता समेत अन्य मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता से दूर कराने के लिए बीडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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