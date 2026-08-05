Kausambi News: हजारों की चोरी मामले में युवक पर केस दर्ज
Kausambi News: मंझनपुर के बदलेपुर गांव में मंती देवी के घर में चोरी हो गई। चोर रोशनदान के जरिए अंदर घुसे और 30 हजार रुपये नकद सहित सोने-चांदी के जेवर ले गए। मंती देवी ने गुड्डू सरोज पर शक जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। संदीपनघाट थाना क्षेत्र के बदलेपुर गांव में रविवार की रात मंती देवी पत्नी मुन्नीलाल के घर में चोरी हो गई थी। चोर रोशनदान के रास्ते अंदर घुसे थे। मंती देवी के घर से चोर 30 हजार रुपया नकद के अलावा सोने व चांदी के जेवर उठा ले गए थे। चोरी की सूचना पर दूसरे दिन पुलिस ने मौका-मुआयना किया। चोरी का सुराग लगाने का प्रयास किया।इसी दौरान मंती देवी ने गांव के ही गुड्डू सरोज के खिलाफ चोरी का शक जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले मामले की जांच शुरू कर दी है।
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