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Kausambi News: रोडवेज बस चालकों की मनमानी चरम पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कौशाम्बी जिले में रोडवेज बस चालक और परिचालक मनमानी कर रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कुम्हियावा बाईपास पर बसें मुख्य मार्ग के बजाय बाईपास से गुजर रही हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री बस के चालकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे मुख्य मार्ग पर चलें।

Kausambi News: रोडवेज बस चालकों की मनमानी चरम पर

Kausambi News: रोडवेज बस चालकों और परिचालकों की मनमानी के कारण सरकारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। कौशाम्बी जिले में निर्माणाधीन राम वन गमन मार्ग पर स्थित लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे कुम्हियावा बाईपास के बनने के बाद से लीडर रोड, सिविल लाइंस, अमेठी और बांदा-महोबा आदि डिपो की बसें निर्धारित मुख्य मार्ग के बजाय सीधे बाईपास से फर्राटा भरते हुए निकल जाती हैं। बस चालकों की इस मनमानी के कारण कुम्हियावा, लौगावां, बक्शीबार, पूरब सरावां, पासियान का पूरा, अजरौली जैसे दर्जनों बड़े और घनी आबादी वाले गांवों के हजारों यात्रियों को रोजाना भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों के छात्र, व्यापारी, मरीज और आम नागरिक आए दिन बसों के इंतजार में भटकने को मजबूर हैं।

बाईपास से बसें गुजरने का सबसे खतरनाक असर शाम और देर रात के समय सफर करने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। बस चालक यात्रियों को उनके गंतव्य गांव या मुख्य ठहराव के पास छोड़ने के बजाय बाईपास पर ही उतारकर चले जाते हैं, जिससे उन्हें रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से पैदल अपने घर जाना पड़ता है। जब यात्री बस चालकों व कंडक्टरों से अंदर मार्ग पर चलने का अनुरोध करते हैं, तो उनका रवैया बेहद अड़ियल और गैर-जिम्मेदाराना होता है। ग्रामीणों और क्षेत्रीय यात्रियों ने परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों तथा कौशाम्बी जिला प्रशासन से मांग की है कि बाईपास से मनमाने ढंग से बस ले जाने वाले चालकों पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बसों का संचालन मुख्य ग्रामीण मार्ग से सुनिश्चित कराया जाए।

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