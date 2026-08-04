Kausambi News: गंगा का जलस्तर दो फीट बढ़ा, कुबरी घाट पर खिसकाई गई फ्लोटिंग बैरिकेडिंग
Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित कुबरीघाट पर गंगा का जलस्तर सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक करीब दो फीट बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फ्लोटिंग जेटी बैरिकेडिंग को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। गोताखोरों ने रस्सियों की मदद से बैरिकेडिंग को समुचित स्थान पर खींचा।
Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित कुबरीघाट पर सोमवार देर रात से मंगलवार दोपहर तक गंगा का जलस्तर करीब दो फीट बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से घाट की कई सीढ़ियां पानी में डूब गईं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग जेटी बैरिकेडिंग को सुरक्षित स्थान पर रस्सी के सहारे खींचकर कसवाया गया। गंगा का जल स्तर बढ़ने पर मंगलवार दोपहर घाट के गोताखोर मकबूल ने साथियों के सहयोग से रस्सियों के सहारे गंगा में तैर रही फ्लोटिंग जेटी बैरिकेडिंग को खींचकर जलस्तर के अनुरूप सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। गोताखोर मकबूल ने बताया कि सावन माह के दौरान पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हुई लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है।
इसके चलते घाट की करीब तीन सीढ़ियां पानी में समा गई हैं। और गंगा की बीच धार में उभरा हुआ रेत का मैदान भी डूब गया है। नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम की अध्यक्ष रागिनी अरुण केसरवानी एवं अधिशासी अधिकारी ने श्रद्धालुओं एवं शिव भक्तों से अपील की है कि वह केवल फ्लोटिंग जेटी बैरिकेडिंग के सुरक्षित दायरे में ही स्नान करें और गहरे पानी की ओर जाने से बचें। उन्होंने बताया कि सावन मेले के दौरान घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
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