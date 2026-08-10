Kausambi News: चकमार्ग की पैमाइश कर मौके पर कराया निस्तारण
Kausambi News: राजस्व टीम ने सोमवार को अंधावां गांव में टॉप-10 भूमि विवादों का समाधान किया। सदर एसडीएम राजकुमार मौर्य की मौजूदगी में शिकायतों की जांच की गई। कैलाश नाथ तिवारी और चिंतामणि त्रिपाठी की शिकायतों पर चकमार्ग की पैमाइश कर सीमांकन किया गया, और दोनों चकमार्ग कब्जामुक्त पाए गए।
Kausambi News: राजस्व टीम ने जिले के टॉप-10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान के तहत सोमवार को अंधावां गांव में शिविर का आयोजन हुआ। सदर एसडीएम राजकुमार मौर्य की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने भूमि विवादों की शिकायतों की जांच की। शिकायतकर्ता कैलाश नाथ तिवारी की शिकायत पर चकमार्ग की पैमाइश कर चिन्हांकन किया गया। वहीं चिंतामणि त्रिपाठी की शिकायत पर भी चकमार्ग की पैमाइश कर सीमांकन कराया गया। जांच में दोनों चकमार्ग कब्जामुक्त पाए गए।
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