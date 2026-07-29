Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: उदाथू में एसडीएम ने सुलझाए भूमि विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: राजस्व विभाग के ‘टॉप-10 भूमि विवादों के मौके पर समाधान’ अभियान के अंतर्गत उपजिलाधिकारी प्रेरणा गौतम ने ग्राम उदाथू में भूमि विवादों का निस्तारण किया। शिकायतों पर पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर कार्रवाई की, जिसमें अवैध अतिक्रमण हटाना और रास्ते के विवादों का समाधान शामिल था।

उदाथू में एसडीएम ने सुलझाए भूमि विवाद
उदाथू में एसडीएम ने सुलझाए भूमि विवाद

Kausambi News: राजस्व विभाग के ‘टॉप-10 भूमि विवादों के मौके पर समाधान’ अभियान के तहत बुधवार को उपजिलाधिकारी प्रेरणा गौतम ने ग्राम उदाथू में शिविर लगाकर भूमि विवादों का निस्तारण कराया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को राहत दिलाई। शिविर के दौरान शिकायतकर्ता अनिल कुमार की शिकायत पर गांव की तालाबी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं, अमरनाथ की शिकायत पर दोनों पक्षों की सहमति से रास्ते के विवाद का समाधान कराया गया। इसके अलावा अर्जुन की भूमिधरी भूमि से जुड़े विवाद का भी मौके पर निस्तारण किया गया।

एसडीएम प्रेरणा गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों के मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।