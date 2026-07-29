Kausambi News: उदाथू में एसडीएम ने सुलझाए भूमि विवाद
Kausambi News: राजस्व विभाग के ‘टॉप-10 भूमि विवादों के मौके पर समाधान’ अभियान के अंतर्गत उपजिलाधिकारी प्रेरणा गौतम ने ग्राम उदाथू में भूमि विवादों का निस्तारण किया। शिकायतों पर पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर कार्रवाई की, जिसमें अवैध अतिक्रमण हटाना और रास्ते के विवादों का समाधान शामिल था।
Kausambi News: राजस्व विभाग के ‘टॉप-10 भूमि विवादों के मौके पर समाधान’ अभियान के तहत बुधवार को उपजिलाधिकारी प्रेरणा गौतम ने ग्राम उदाथू में शिविर लगाकर भूमि विवादों का निस्तारण कराया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को राहत दिलाई। शिविर के दौरान शिकायतकर्ता अनिल कुमार की शिकायत पर गांव की तालाबी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं, अमरनाथ की शिकायत पर दोनों पक्षों की सहमति से रास्ते के विवाद का समाधान कराया गया। इसके अलावा अर्जुन की भूमिधरी भूमि से जुड़े विवाद का भी मौके पर निस्तारण किया गया।
एसडीएम प्रेरणा गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों के मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।
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