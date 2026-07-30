Kausambi News: 56 भोग, आरती व दीपदान से भक्तिमय हुआ गंगा तट
Kausambi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कड़ा धाम के कालेश्वर गंगा घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा, आरती और दीपदान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा को 56 भोग अर्पित कर आरती की। दीपों की रोशनी से घाट सज गया और भक्तों ने प्रार्थना की, इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया।
Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम के कालेश्वर गंगा घाट पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार देर शाम जनकल्याण की कामना के साथ मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना, भव्य आरती और दीपदान का आयोजन श्रद्धा व भक्ति के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कड़ाधाम निवासी पंडित राकेश पांडेय के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूजन की शुरुआत मां गंगा को 56 भोग अर्पित कर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन के बीच विधि-विधान से आरती के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारों के बीच पवित्र जल में दीप प्रवाहित कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और मंगलमय जीवन की कामना की।
दीपों की स्वर्णिम आभा से कालेश्वर घाट अलौकिक छटा बिखेरता नजर आया, जबकि पूरा परिसर भक्ति गीतों और मां गंगा के जयघोष से गूंज उठा। आरती एवं दीपदान के उपरांत श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। सभी भक्तों ने मां गंगा को श्रद्धापूर्वक नमन कर परिवार की खुशहाली और जनकल्याण की प्रार्थना की तथा प्रसाद ग्रहण कर अपने-अपने घरों को लौटे। कार्यक्रम में नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम की अध्यक्ष रागिनी केसरवानी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अरुण केसरवानी, राजू बाबा, बादल पांडेय सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।