Kausambi News: भोर की बारिश से सुहावना हुआ मौसम, उमस से राहत और जलभराव से आफत
Kausambi News: मंझनपुर जिले में बुधवार को सुबह बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी। हालांकि, बारिश के कारण नौकरी-पेशा वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले छात्रों की भी उपस्थिति प्रभावित हुई। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद है, क्योंकि धान की फसल से उम्मीदें बढ़ गई हैं।
Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। जिले में बुधवार भोर से बारिश शुरू हुई। सुबह नौ बजे तक बारिश हुई। इसके बाद दोपहर तक रिमझिम फुहार भी चली। अचानक मौसम खुशगवार होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उमस व गर्मी से निजात भी लोगों को मिली है। एसी में रहने वाले लोगों ने बुधवार को पंखा व कूलर का ही इस्तेमाल किया।दोपहर बुधवार की भोर से ही जिले में बारिश शुरू हो गई थी। सुबह नौ बजे तक बारिश हुई। इससे नौकरी-पेशा वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाइक से चलने वाले लोग रेन कोट पहनकर अपने दफ्तर गए।
वहीं बसों से सफर करने वाले लोग भी बारिश को लेकर परेशान रहे। सुबह दस बजे तक चौराहा अथवा बाजार में चहल-पहल कम रही। चाय-पान की दुकान में ही लोगों की भीड़ दिखी। स्कूल जाने वाले छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को स्कूल में छात्रों की उपस्थिति पर असर पड़ा। स्कूल बस अथवा वैन से जाने वाले छात्र तो पहुंच गए थे, लेकिन पैदल व साइकिल से जाने वाले छात्र नहीं पहुंच सके। शिक्षक किसी तरह भीगते हुए स्कूल पहुंचे थे। नौकरी-पेशा वाले भी परेशान रहे, लेकिन बदले मौसम को देखकर वह मंद-मंद मुस्कुराते भी रहे। किसानों की पौ बारह रही। बारिश की वजह धान के खेतों की रंगत बदल चुकी है। हाल ही में लोगों ने यूरिया खाद का इस्तेमाल खेत में किया है। बारिश होने की वजह से धान की फसल ने अपना रंग बदलना अब शुरू कर दिया है। अभी गुरुवार तक इसी तरह मौसम बने रहने की उम्मीद है। इसको लेकर किसान खासा उत्साहित हैं।
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