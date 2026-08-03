Kausambi News: अध्यक्ष और ईओ ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं
Kausambi News: नगर पंचायत दारानगर के अध्यक्ष रागिनी अरुण केसरवानी और अधिशासी अधिकारी दिनेश सिंह ने जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं। आवास, शौचालय, पेंशन योजनाओं, और मार्ग निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने तेजी से समाधान का आश्वासन दिया और नगर को स्वच्छ रखने की अपील की।
Kausambi News: नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम कार्यालय में सोमवार को अध्यक्ष रागिनी अरुण केसरवानी और अधिशासी अधिकारी दिनेश सिंह ने जनसुनवाई के दौरान जनता से सीधे संवाद कर नगर के विभिन्न वार्डों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। दोनों अधिकारियों ने एक-एक फरियादी से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित कर्मचारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आवास, शौचालय, वृद्धावस्था एवं अन्य पेंशन योजनाओं, मार्ग निर्माण, जल निकासी समेत नगर विकास से जुड़े विभिन्न मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। अध्यक्ष ने नगरवासियों को भरोसा दिलाया कि नगर पंचायत स्तर से हल होने वाली सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा।
वहीं जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी या ऑनलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता है, उनमें नगर पंचायत के कर्मचारी आवेदकों का सहयोग कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएंगे। ईओ दिनेश सिंह ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण नगर पंचायत की प्राथमिकता है। अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने लोगों से नगर को स्वच्छ रखने, वन यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा एक पौधा मां के नाम लगाने व उसे संरक्षित करने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष अरुण केसरवानी, सुजीत कुमार, शिवम बाबू, ऋषि नंदन साहू, देवीगंज व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष श्यामू अग्रहरि सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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