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Kausambi News: पानी भरने गई गर्भवती महिला को पीटा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी को पानी भरने पर आरोपी ने मारा। महिला का विरोध करने पर आरोपी ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने आगे आकर उनकी मदद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल का मेडिकल कराया है।

Kausambi News: पानी भरने गई गर्भवती महिला को पीटा, केस दर्ज

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि छह अगस्त की रात करीब नौ बजे उसकी पत्नी शिवलाल के हैंडपंप में पानी भरने गई थी। इस दौरान आरोपी पानी भरने से मना करने लगा। विरोध करने पर महिला का बाल पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित के मुताबिक, पत्नी गर्भवती है। पिटाई में उसकी हालत बिगड़ गई है। शोरगुल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। पुलिस ने केस दर्ज कर घायल का मेडिकल करा दिया है।

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