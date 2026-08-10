Kausambi News: तमंचा-कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार
Kausambi News: महेवाघाट थाना पुलिस ने एक युवक मनीष कोरी को गिरफ्तार किया, जिसमें तमंचा और पांच जिंदा कारतूस मिले। आरोपी ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का कारण बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान कर दिया है।
Kausambi News: महेवाघाट थाना पुलिस ने रविवार को तमंचा व पांच जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरसवां स्थित ढाबे से गांव के ही रहने वाले मनीष कोरी को पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने खुद की सुरक्षा के लिए तमंचा रखने की बात कही है। मुकदमा कायम कर आरोपी का चालान कर दिया गया है।
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