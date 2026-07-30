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Kausambi News: 30 लीटर महुए की शराब के साथ महिला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कड़ा धाम पुलिस ने 30 लीटर महुए की शराब के साथ रौजापर सिपाह गांव की शांति देवी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला को उसके गांव के पास आम की बाग के समीप पकड़ा गया। महिला को लिखापढ़ी के बाद थाने से निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।

Kausambi News: 30 लीटर महुए की शराब के साथ महिला गिरफ्तार

Kausambi News: कड़ा धाम पुलिस ने बुधवार को 30 लीटर महुए की शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी विनीत सिंह ने बताया कि रौजापर सिपाह गांव की शांति देवी पत्नी संतोष कुमार को उसके गांव के समीप स्थित आम की बाग के पास से पकड़ा गया है। लिखापढ़ी के बाद आरोपी महिला को थाना स्तर से ही निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।

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