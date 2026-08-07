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Kausambi News: पड़ोसियों ने दंपती को बेरहमी से पीटा, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के सैबसा गांव की सरोजा देवी ने बताया कि बुधवार को पड़ोसी संतोष कुमार पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपनी पत

Kausambi News: पड़ोसियों ने दंपती को बेरहमी से पीटा, केस

Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के सैबसा गांव की सरोजा देवी ने बताया कि बुधवार को पड़ोसी संतोष कुमार पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपनी पत्नी शांति देवी, बेटी अन्नू व पूनम के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति बाबूलाल को भी पीटा। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल दंपती को मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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