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Kausambi News: बच्चों के विवाद में दंपती समेत पांच लोगों को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कमालपुर गांव में बच्चों के विवाद के चलते पड़ोसी ने दंपती समेत पांच लोगों की पिटाई की। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित संगीता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर पड़ोसियों ने उनके पति और बच्चों को भी मारा। डीएसपी ने घायलों का मेडिकल कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Kausambi News: बच्चों के विवाद में दंपती समेत पांच लोगों को पीटा

Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने दंपती समेत पांच लोगों की पिटाई की। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कमालपुर निवासी संगीता देवी ने बताया कि 29 जुलाई की शाम पड़ोसी राजू, लवकुश व भुगुल बच्चों के विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडे से पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति रामआसरे, बेटी संजना, वंदना तथा रंजना को भी पीटकर जख्मी कर दिया। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह सभी की जान बचाई।

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इस संबंध में डीएसपी चायल शिवांक सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करवाकर घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश विवेचक को दे दिया गया है।

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