Kausambi News: पड़ोसियों ने युवक को जमकर पीटा, केस
Kausambi News: कड़ा धाम थाना क्षेत्र के म्योहरा महुआ तालाब निवासी सोहनलाल सरोज का पड़ोसी अशोक कुमार के साथ विवाद हो गया। गाली-गलौज के बाद परिजनों के साथ मिलकर सोहनलाल की पिटाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Kausambi News: कड़ा धाम थाना क्षेत्र के म्योहरा महुआ तालाब निवासी सोहनलाल सरोज ने बताया कि इन दिनों वह अपने मकान का निर्माण करा रहा है। इसे लेकर तीन अगस्त की शाम पड़ोसी अशोक कुमार गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपनी पत्नी श्यामकली, बेटी गीता व रीता के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी महेश सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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