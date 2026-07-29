Kausambi News: अधेड़ को पीटकर किया लहूलुहान

Kausambi News: अधेड़ को पीटकर किया लहूलुहान
Kausambi News: पिपरी कोतवाली के शेरगढ़ में गेंदा लाल और उसके पड़ोसी भस्सू के बीच पुरानी अदावत फिर से उभर आई। मंगलवार की शाम कहासुनी के बाद भस्सू और उसके साथियों ने गेंदा लाल पर हमला कर दिया। जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: पिपरी कोतवाली के शेरगढ़ निवासी गेंदा लाल पुत्र मुन्नी लाल ने बताया कि पड़ोसी भस्सू व उसके परिवार से उसका पुराना विवाद चल रहा है। इसी अदावत को लेकर दोनों के बीच मंगलवार की शाम कहासुनी हो गई। तीखी झड़प के बाद आरोपित भाई बृजलाल व पड़ोसी मददगार मोनू के साथ मिल उसे पीट दिया। मारपीट देख आस-पास रहे गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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