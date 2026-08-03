Kausambi News: फसल नष्ट कराने का आरोप लगा मां-बेटियों को पीटा
Kausambi News: कौशाम्बी के सोंधिया गांव में पड़ोसियों ने फसल नष्ट कराने के आरोप में मां-बेटियों की पिटाई की। कुसुम देवी ने बताया कि विरोध करने पर पड़ोसी छोटू और उसके साथी ने हमला किया। हमलावरों ने उनकी बेटियों को भी पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
Kausambi News: कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सोंधिया गांव में फसल नष्ट कराने का आरोप लगातर पड़ोसियों ने मां-बेटियों की पिटाई कर दी। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोंधिया निवासी कुसुम देवी पत्नी सोहन रैदास ने बताया कि शनिवार की शाम बकरी से फसल नष्ट कराने का आरोप लगाकर पड़ोसी छोटू गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपनी मां भगवंती देवी, परिवार की खुशबू व उसकी मां निर्मला के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बेटियों नीलू व संध्या को भी पीटा। ग्रामीणों ने सभी की जान बचाई।
शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। डीएसपी अरुण कुमार शुक्ला ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की बात कही है।
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