Kausambi News: संदिग्ध हाल में किशोरी लापता, मुकदमा
Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 14 साल की बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दी है। बच्ची दो अगस्त की शाम खेतों की ओर जाने का कहकर घर से निकली थी और संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की खोज शुरू कर दी है।
Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी दो अगस्त की शाम खेतों की ओर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसी के बाद संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए पीड़ित मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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