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Kausambi News: शादी की बात करने गईं मां-बेटी को पीटा, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के डेरा मजरा ओसा गांव में मां-महिला को शादी की बात करने पर दूल्हे ने गाली दी और पिटाई की। मां ने कहा कि उसकी बेटी रेशमी की शादी अंकित से तय हुई थी, लेकिन वह शादी से इनकार कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

Kausambi News: शादी की बात करने गईं मां-बेटी को पीटा, केस

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के डेरा मजरा ओसा गांव की मालती देवी पत्नी सोनपाल ने बताया कि उसकी बेटी रेशमी की शादी गांव के ही अंकित से तय हुई थी। शुक्रवार की सुबह वह बेटी को लेकर अंकित के घर विवाह की बात करने गई थी। आरोप है कि अंकित ने गाली देते हुए मां-बेटी की पिटाई की। साथ ही शादी करने से भी इनकार कर दिया। कोतवाल विनीत सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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