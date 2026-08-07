Kausambi News: मामूली बात पर मां-बेटे समेत तीन को पीटा, केस
Kausambi News: मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी बुधराज ने मां-बेटे समेत तीन लोगों की पिटाई की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रोहित ने बुधराज से उसकी पत्नी के मायके रहने के बारे में पूछा था, जिसके बाद विवाद हुआ। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर पीड़ितों की जान बचाई।
Kausambi News: मामूली बात पर मां-बेटे समेत तीन लोगों की पिटाई की गई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सैनी थाना क्षेत्र के मधवामई निवासी केला देवी पत्नी पप्पू सरोज ने बताया कि पांच अगस्त की शाम उसके बेटे रोहित से पड़ोसी बुधराज उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगा कि वह मायके में क्यों रहती है। बेटे ने आपत्ति जताई तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए अपने पुत्र कुलदीप के साथ मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पर उसे व उसकी पुत्री कोमल को भी पीटा। शोर पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह सभी की जान बचाई।
मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी टीएन पांडेय ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।