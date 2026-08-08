Kausambi News: महिला फाइनेंस कर्मी का उचक्कों ने छीना मोबाइल
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के टेंगाई गांव की रहने वाली राजकली, जो मंझनपुर में एक फाइनेंस कंपनी में काम करती हैं, शुक्रवार सुबह अपने कार्यालय जा रही थीं। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के टेंगाई गांव की राजकली पुत्री रामजीत मंझनपुर स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करती हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह वह स्कूटी से अपने कार्यालय जा रही थीं। मंझनपुर क्षेत्र में कोर्रों के पास ससुर खदेरी नदी पुल पर बाइक सवार दो युवक आए और मोबाइल हाथ से छीनकर फरार हो गए। शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल विनीत सिंह ने जल्द ही घटना का खुलासा कराने की बात कही है।
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