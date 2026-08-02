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Kausambi News: मोबाइल की छिनैती के मामले में मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा में तौसीफ अहमद से 31 जुलाई की रात मोबाइल छीना गया। बाइक पर आए तीन युवकों ने उसे लूट लिया। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

Kausambi News: मोबाइल की छिनैती के मामले में मुकदमा

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा निवासी तौसीफ अहमद ने बताया कि 31 जुलाई की रात वह अपने घर के समीप सड़क किनारे खड़े होकर किसी से फोन पर बातचीत कर रहा था। तभी बाइक सवार तीन युवक आए और मोबाइल छीनकर भागने लगे। ग्रामीणों ने दौड़ाकर एक युवक को पकड़ लिया था। जमकर पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। थाना प्रभारी विकास सिंह का कहना है कि मुकदमा कायम कर लिया गया है। आरोपी का चालान किया जाएगा। उसके साथियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।

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