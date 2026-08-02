Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: ठगी की रकम भेजने पर बैंक खाता बंद, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: नगर पालिका परिषद मंझनपुर के प्रेम प्रकाश ने अपनी मोबाइल दुकान पर निखिल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा आईफोन खरीदने के बाद ठगी की शिकायत की। पत्रकारिता के मुताबिक, उन्होंने ससुर के खाते में पैसे डाले थे, जो अब बंद है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: ठगी की रकम भेजने पर बैंक खाता बंद, मुकदमा

Kausambi News: नगर पालिका परिषद मंझनपुर के चक नगर मोहल्ला निवासी प्रेम प्रकाश ने बताया कि उसने स्थानीय कलश चौराहे पर मोबाइल की दुकान खोल रखी है। पीड़ित के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को निखिल सिंह नाम का कोई व्यक्ति उसकी दुकान से आईफोन खरीदकर ले गया था। चार हजार नौ सौ रुपये उसने नकद दिए थे। जबकि, 50 हजार रुपये ससुर कृष्ण केशव मणि के खाते में डाला था। पीड़ित का कहना है कि तभी से उसके ससुर का बैंक खाता बंद हो गया। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी ने ठगी की रकम ससुर के खाते में डाल दी थी।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: साइबर शातिरों ने दिव्यांग से की धोखाधड़ी, केस

मामले की शिकायत पर शनिवार को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा कायम किया। कोतवाल विनीत सिंह का कहना है कि आरोपों की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।