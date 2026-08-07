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Kausambi News: मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिले मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महत्वपूर्ण विकास मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने नहरों में पानी, विद्युत कटौती, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आधारभूत ढांचे के विकास की मांग की। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और जनहित मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Kausambi News: मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिले मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी

Kausambi News: मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार भेंट कर मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र व कौशाम्बी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने क्षेत्र में नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने, राम वन गमन मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने, तारा क्षेत्र में विद्युत कटौती की समस्या के समाधान समेत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, बिजली और ग्रामीण-शहरी आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री से क्षेत्र में लंबित विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने और नई जनकल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह किया।

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वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष भी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संतुलित एवं समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

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