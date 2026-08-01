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Kausambi News: साइबर अपराध से बचाव को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: शनिवार को जिले में मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव, आत्मरक्षा, और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबरों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया।

साइबर अपराध से बचाव को किया जागरूक
साइबर अपराध से बचाव को किया जागरूक

Kausambi News: मिशन शक्ति फेज-5, नए आपराधिक कानूनों एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत शनिवार को जिले भर में व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस टीमों ने महिलाओं व बालिकाओं को नए कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव, गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला हेल्पडेस्क, मिशन शक्ति केंद्र एवं एंटी रोमियो टीम की जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1930, 181 आदि के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया। करारी, सैनी, सरायअकिल, कोखराज, महेवाघाट, मंझनपुर सहित कई स्थानों पर यह अभियान चलाया गया।

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