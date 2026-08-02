Kausambi News: युवती को भगा ले गया पड़ोसी युवक, मुकदमा
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को एक 24 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसके पिता ने बताया कि पड़ोसी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और युगल की तलाश जारी है।
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 24 साल की बेटी 31 जुलाई की सुबह संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने युगल की तलाश शुरू कर दी है।
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