Kausambi News: बीमार किशोर संदिग्ध दशा में लापता
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसका 15 वर्षीय बेटा संदिग्ध अवस्था में लापता हो गया है। पिता ने पुलिस को तहरीर दी और अनहोनी की आशंका व्यक्त की। पुलिस ने लड़के की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया है।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके 15 वर्षीय बेटे की मनोदशा ठीक नहीं है। शुक्रवार की दोपहर वह संदिग्ध दशा में लापता हो गया। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए मुखबिरों का जाल भी बिछा दिया गया है।
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