Kausambi News: शिविर लगाकर 35 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बांटे

Kausambi News: सिराथू, हिन्दुस्तान संवाद। बीआरसी कड़ा में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समेकित शिक्षा के तत्वाधान में बीएसए डॉ. कमलेन्द्र कुमार कुशवाहा के निर्देशन में बुधवार को असेसमेंट कैम्प का आयोजन हुआ। इसमें कुल 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया। जांच के बाद 35 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया।खंड शिक्षा अधिकारी कड़ा नीरज उमराव व जिला समन्वयक समेकित शिक्षा अवधेश कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल असेसमेंट कैंप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में डॉ. ब्रह्मा शुक्ला ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉ. हेमंत यादव नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. पंकज कोटार्य साइकोलॉजिस्ट, डॉ. ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, डॉ. संकल्प शुक्ला ऑडियोलॉजिस्ट, डॉ .नितेश सिंह मनोचिकित्सक, डॉ. अखिलेश कुमार ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उपस्थित होकर बच्चों का दिव्यांगता परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया।